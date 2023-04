IPL 2023, KKR vs RCB: डेविड विली ने एक ओवर में फेंकी दो कमाल की गेंद, हवा में उड़ गईं गिल्लियां

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाएं हाथ के पेसर डेविड विली को गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. इस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2023 में बैंगलोर के पहले मैच में नहीं मौका दिया था. लेकिन रीस टॉपली के कंधे की चोट के चलते लीग के इस सीजन से बाहर होने के चलते उन्हें टीम में शामिल किया गया. और कोलकाता के ईडन गार्डंस पर उन्होंने इस फैसले को कुछ हद तक सही साबित किया.

यह कोलकाता की पारी का चौथा ओवर था. इस ओवर में इस इंग्लिश पेसर ने कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने न सिर्फ दो विकेट लिए बल्कि कोई रन भी नहीं दिया.

विली ने पहले वेंकटेश अय्यर को शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पर बोल्ड किया. यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से अंदर आई. अय्यर ने इसे बैकफुट से ही पंच करना चाहा लेकिन वह पूरी तरह चूक गए. गेंद जाकर मिडल स्टंप से लगी.

ओवर की पहली ही गेंद पर मिली इस कामयाबी से विली जोश में भर गए. इसके बाद ओवर की तीसरी बॉल पर उन्होंने मनदीप का ऑफ स्टंप उड़ा दिया. बाएं हाथ के पेसर की गेंद लेग स्टंप पर पिच होने के बाद ऐंगल के साथ बाहर निकली. बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप कवर करने की नाकाम कोशिश की. जब तक बल्ला गेंद की लाइन को कवर करता गिल्लियां बिखर चुकी थीं.

Two in Two by David Willey!

A double wicket maiden by @david_willey ??

Venkatesh Iyer and Mandeep Singh depart.

Live - https://t.co/V0OS7tFZTB #TATAIPL #KKRvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/FjuJoHWzLH

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2023