पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) को राष्ट्रीय टीम में चुने जाने के बाद बधाई देते हुए कहा कि बड़ौदा में जन्मे क्रिकेटर को काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ा है।

पठान ने ट्विटर पर लिखा, “आप एक कठिन दौर से बाहर आए, आप लड़ते रहे, प्रदर्शन करते रहे। आप पर बहुत गर्व है। भारतीट टीम में चुने जाने पर हुड्डा को बधाई। इसका अधिकतम लाभ उठाएं। रवि बिश्नोई और अवेश खान को भी बधाई।”

You came out of a tough phase, you kept fighting, kept performing. So proud @HoodaOnFire congratulations Make the most of it. Congratulations to Ravi Bishnoi and Avesh khan too. #INDvWI

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 26, 2022