लंदन: ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की हाफ सेंचुरी के बाद रेणुका सिंह की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने शनिवार को यहां कम स्कोर वाले रोमांचक तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर पहली बार मेजबान टीम का उसकी सरजमीं पर सूपड़ा साफ किया. हालांकि इस आखिरी मैच में जीत के साथ एक विवाद भी जुड़ गया. दीप्ति शर्मा ने चार्ली डीन को गेंदबाजी के दौरान नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन-आउट किया. माकंडिंग के इस तरीके को लेकर काफी चर्चा भी हुई. लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नियमों का पाठ समझाकर सबकी बोलती बंद कर दी.

चार्ली डीन और फ्रेया डेविस (नाबाद 10) ने 10वें विकेट के लिए 35 रन जोड़कर इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें जगा दी थी. दीप्ति (24 रन पर एक विकेट) ने हालांकि समझदारी दिखाते हुए अपनी ही गेंद पर चार्ली डीन को रन आउट कर दिया.

मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने इसे टालने की कोशिश की. लेकिन दोबारा पूछने पर उन्होंने इंग्लिश कॉमेंटेटर को करारा जवाब दिया. हरमनप्रीत ने कहा, ‘मुझे हैरान है कि आपने बाकी 9 विकेटों के बारे में नहीं पूछा, जो हमने लिए। इससे पता चलता है कि बतौर क्रिकेटर हम कितने सजग हैं। हमने कोई गलती नहीं की.’

Stay in the crease Rules are Rules.

Deepti Sharma ?

Gore Bahut Rone Wale Hai ?? #ENGvIND

