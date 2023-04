DC ने कमलेश नागरकोटी के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, 22 साल के युवा खिलाड़ी को किया शामिल

आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. दिल्ली कैपिटल्स ने प्रियम गर्ग को अपनी टीम में शामिल किया है. प्रियम गर्ग कमलेश नागरकोटी की जगह लेंगे. पीठ के निचले हिस्से में फ्रैक्चर की वजह से नागरकोटी आईपीएल 2023 से बाहर हो गए हैं.

भारत के अंडर-19 टीम के कप्तान रह चुके प्रियम गर्ग आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रह चुके हैं. यूपी के खिलाड़ी प्रियम गर्ग को 20 लाख के बेस प्राइस में टीम के साथ जोड़ा गया है. प्रियम गर्ग के नाम 21 आईपीएल मैच में 251 रन है, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है.

