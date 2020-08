England vs Pakistan 1st Test 2020 Live Streaming: जानिए कब और कहां देखें ENG vs PAK पहला टेस्ट

England vs Pakistan 1st Test 2020 Live Streaming: कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बीच वेस्टइंडीज और आयरलैंड की सफल मेजबानी करने वाली इंग्लैंड की टीम अब पाकिस्तान (England vs Pakistan) के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलने को तैयार है. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुधवार (5 अगस्त 2020) से खेला जाएगा.

जो रूट (Joe Root)की कप्तानी में इंग्लैंड ने विंडीज के खिलाफ टेस्ट जबकि इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) की कप्तानी में आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम की. पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) से काफी उम्मीदें होंगी जिन्होंने विंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था.

Here is everything you need to know about England vs Pakistan 1st Test:

कहां खेला जाना है इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK 2020) के बीच पहला टेस्ट मैच ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में खेला जाएगा.

कब खेला जाएगा इंग्लैंड और पाकिस्तान (ENG vs PAK) के बीच पहला टेस्ट मैच ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान (PAK vs ENG) के बीच पहला वनडे मैच आज (5 अगस्त 2020) से दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

कितने बजे होगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट में टॉस ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट में टॉस दोपहर 3:00 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान (England vs Pakistan) के बीच पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान (Pakistan vs England) के बीच पहले टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोटर्स चैनल्स सोनी सिक्स, सोनी सिक्स एचडी (Sony Six HD) सोनी टेन स्पोटर्स 1 और सोनी टेन स्पोटर्स 1 एचडी चैनलों पर होगा.

कहां देख सकते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान (Pakistan Tour Of England 2020) के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच का लाइव स्ट्रीमिंग Sonyliv पर देख सकते हैं.