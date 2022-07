मेजबान इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T20I सीरीज और वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी लंकाशायर के सीमर रिचर्ड ग्लीसन को T20I सीरीज के लिए पहली बार इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है। मोर्गन के रिटायरमेंट के बाद जोस बटलर इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर टीम के कप्तान बनाये गए हैं।

एजबेस्टन में भारत के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में शामिल होने वाला कोई भी खिलाड़ी T20I सीरीज का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि जॉनी बेयरस्टो, जो रूट और टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स 12 जुलाई को ओवल में होने वाले पहले मैच में वनडे टीम से जुड़ेंगे। वहीं, स्पिनर आदिल रशीद को हज के लिए छुट्टी दी गई है। सैम करन इंग्लैंड की T20I टीम में करीब 1 साल बाद वापसी करने में सफल रहे हैं। करन ने हाल ही में सरे के खिलाफ फर्स्ट क्लास मैच में तूफानी शतक जड़ा था।

Our squad for the three-match ODI series with @BCCI ! ?

इंग्लैंड की T20 टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोईन अली, हैरी ब्रूक, सैम करन,रिचर्ड ग्लीसन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, टाइमल मिल्स, मैथ्यू पार्किंसन, जेसन रॉय, फिल साल्ट, रीस टॉपली, डेविड विली (यॉर्कशायर)

इंग्लैंड की वनडे टीम: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, जोनाथन बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कारसे, सैम कुरेन, लियाम लिविंगस्टोन, क्रेग ओवरटन, मैथ्यू पार्किंसन, जो रूट, जेसन रॉय, फिल साल्ट, बेन स्टोक्स, रीस टॉपली, डेविड विली।

Our squad to take on @BCCI in the three-match IT20 series ?

More here: https://t.co/UumWQ5m7xa

??????? #ENGvIND ?? @Vitality_UK pic.twitter.com/ZNqEtmHNZC

— England Cricket (@englandcricket) July 1, 2022