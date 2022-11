इंग्लैंड ने एडिलेड में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब फाइनल में इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से 10 नवंबर को मेलबर्न के एतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए जिसे इंग्लैंड की टीम ने सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स और कप्तान जोस बटलर की अर्धशतकीय पारी के दम 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए हासिल कर लिया। हेल्स ने 86 और बटलर ने 80 रनों की पारी खेली।

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया. केएल राहुल सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हुए, वहीं रोहित शर्मा ने 27 रन (28 गेंद) की पारी खेली. टी-20 विश्व कप में शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव ने भी निराश किया और 14 रन (10 गेंद) बना सके. 12वें ओवर में 75 रन के स्कोर पर भारत ने तीन विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और 61 रन की साझेदारी की. विराट कोहली ने टी-20 विश्व कप का चौथा अर्धशतक जड़ा और 40 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए.

The highest partnership in #T20WorldCup history inspires England to a stunning win over India in the semi-finals in Adelaide ?#INDvENG | ?: https://t.co/HlaLdf632a pic.twitter.com/B9smQSPWx3

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 10, 2022