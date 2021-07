इंग्लैड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवाल को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की कप्तानी में 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। ईसीबी ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कुल 9 नए खिलाड़ियों को मौका दिया है लेकिन इस स्क्वाड में शीर्ष क्रम बल्लेबाज एलेक्स हेल्स (Alex Hales) के ना होने से क्रिकेट फैंस और कई पूर्व दिग्गज हैरान है।

इंग्लैंड टीम के तीन खिलाड़ियों समेत कुल 7 सदस्यों के कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद ईसीबी को गुरुवार से शुरू होने वाली सीरीज के लिए नया स्क्वाड चुनना पड़ा। इस सीरीज के साथ स्टोक्स एक बार फिर इंग्लैंड टीम के कप्तान का पद संभालेंगे, वहीं कोच क्रिस सिल्वरवुड जो कि छुट्टी पर थे मुख्य कोच की भूमिका में लौटेंगे।

इंग्लैंड पुरुष टीम के मैनेजिंग डॉयरेक्टर एश्ले जाइल्स ने स्क्वाड में चुने गए 9 अनकैप्ड खिलाड़ियों के बारे में आधिकारिक बयान में कहा, “इस बड़े स्टेज पर खेलने का मौका मिल पाना शानदार है और चुने गए ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए ये ऐसा मौका जिसके बारे में उन्होंने 24 घंटे पहले तक सोचा भी नहीं होगा।”

उन्होंने कहा, “ये उत्साहित खिलाड़ियों का एक समूह है, जिसमें कुछ युवा प्रतिभाएं हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो घरेलू स्तर पर लंबे समय से शानदार प्रदर्शन करते आए हैं।”

सीरीज के दो दिन पहले अचानक पूरा स्क्वाड बदले जाने पर जाइल्स ने कहा, “जहां पूरा स्क्वाड और मैनेजमेंट टीम बदलने की बात आती है, हम फिलहाल एकदम नए हालातों में हैं और मुझे उन सभी लोगों पर गर्व है जिनकी मदद से ये संभव हो पाया है- ईसीबी और काउंटी टीमों के सभी लोग।”

जाइल्स ने आगे कहा, “बेन ने कभी भी हमारी वनडे टीम की कप्तानी नहीं की है इसलिए ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात है। हम सभी उसे शुभकामनाएं देते हैं और ये ऐसी भूमिका है जिसमें वो अच्छे से ढलेगा, मुझे इसका यकीन है। मैं इन मुश्किल हालातों में हमारी स्थिति समझने के लिए ईसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा।”

पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड स्क्वाड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जेक बॉल, डैनी ब्रिग्स, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, लुईस ग्रेगरी, टॉम हेल्म, विल जैक, डैन लॉरेंस, साकिब महमूद, डेविड मालन, क्रेग ओवरटन, मैट पार्किंसन, डेविड पायने, फिल साल्ट , जॉन सिम्पसन (विकेटकीपर), जेम्स विंस।

समीक्षकों के मुताबिक ये हेल्स का राष्ट्रीय टीम में वापसी करने का आखिरी मौका था। और यहां पर भी उनने ना चुनने का मतलब है कि ईसीबी ने हेल्स के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर अपना फैसला पूरा तरह साफ कर दिया है। फैंस ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर हेल्स का करियर बर्बाद करने का आरोप तक लगाया।

So No Alex Hales … that must be the end of his international career then … find it very sad that someone who made a huge mistake but was punished can’t be given another go … we all mistakes every week … !!! Those that say they don’t are lying … #OnOn

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 6, 2021