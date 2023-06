ENG vs AUS: पहले एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, धाकड़ खिलाड़ियों को मिला मौका

इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. पहला एशेज टेस्ट शुक्रवार यानी 16 जून से एजबेस्टन में खेला जाएगा. जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली रॉबिन्सन तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेगें. वहीं, मोइन अली ने जैक लीच के सीरीज से बाहर होने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं.

एंडरसन और रॉबिन्सन इस महीने आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में नहीं खेले थे. ऐसे में स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड के पेस अटैक का नेतृत्व किया और पहली पारी में पांच विकेट अपने नाम किया.

स्टुअर्ट ब्रॉड को मार्क वुड की जगह चुना गया जो ऑस्ट्रेलिया में 2021-22 एशेज सीरीज में इंग्लैंड की ओर से 17 विकेट में सफल रहे थे. कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रॉड और एंडरसन को अनुभव के आधार पर चुना है, जिन्होंने संयुक्त रूप से 1,267 टेस्ट विकेट लिए हैं. जॉनी बेयरस्टो ने भी 10 महीने बाद इंग्लिश टीम में वापसी की है.

We have confirmed our XI to face Australia in the first Test... ? #Ashes | #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) June 14, 2023