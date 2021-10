मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच शेख जायेद स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के 55वें मुकाबले को देखने आए एक फैन ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की टिकट देने की अपील की।

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दुनिया भर में क्रिकेट के प्रशंसक 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के लिए उत्साहित हैं। भारतीय प्रशंसकों में भी 24 अक्टूबर को दुबई में होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले को देखने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

A fan requesting Rohit Sharma for 2 tickets for India Vs Pakistan World Cup game. pic.twitter.com/KyTl8mLz2j

