भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीकी फैंस क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे लेकिन रासी वान डेर डूसन (Rassie van der Dussen) ने नाबाद शतक जड़कर सभी को चौंकाया। वहीं कई क्रिकेट समीक्षकों ने इस युवा खिलाड़ी की तुलना दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डीविलियर्स से कर डाली।

बोलांड पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में वान डेर डूसन ने मात्र 96 गेंदो पर नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से 129 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जो कि वनडे क्रिकेट में उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर है।

I am not sure that If I am watching Rassie Van Der Dussen or AB De Villiers. #INDvsSA

साथ ही उन्होंने कप्तान टेम्बा बावुमा के साथ मिलकर 204 रनों की मजबूत साझेदारी बनाई। जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 296 रन का स्कोर खड़ा किया।

दक्षिण अफ्रीकी पारी खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर रासी वान डेर डूसन का नाम छा गया। फैंस ने उनके शॉट खेलने की तरीके से लेकर आक्रामक अंदाक की तुलना फैंस ने एबीडी से की।

वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम के स्पिनर तबरेज शम्सी (Tabraiz Shamsi) ने फैंस से गुजारिश की थी कि वो पूर्व दिग्गज से तुलना कर वान डेर डूसन पर दबाव ना डालें और इस युवा खिलाड़ी को खेल का मजा लेने दें।

…let the kid play and have fun

The legend’s name puts unnecessary pressure on him to live up to UNFAIR EXPECTATIONS

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) January 18, 2022