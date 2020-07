भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पिछले महीने ट्रेनिंग शुरू करने वाले बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त पहले खिलाड़ी बने थे जब उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोइसर में नेट्स पर गेंदबाजी की थी. कोविड-19 महामारी के कारण अपने घर में रहने को मजबूर भारतीय ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने भी मंगलवार को तीन महीने से अधिक समय बाद आउटडोर ट्रेनिंग शुरू की.

हार्दिक पांड्या के बड़े भाई क्रुणाल ने 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने अपने वर्कआउट की तस्वीर सोशल मीडिया टिवटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘मैदान पर दौड़ लगाकर दिन की शुरुआत की… एक बार फिर यहां आकर अच्छा लग रहा है.’

Began my day with a run out on the field.. feels good to be back out there again pic.twitter.com/JsWZRJIms7

— Krunal Pandya (@krunalpandya24) June 30, 2020