ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर एलन का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेस्ट मैच खेला था. गाबा में 1965-66 के एशेज दौरे के शुरूआती मुकाबले में पदार्पण करते हुए, उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान माइक स्मिथ सहित दो विकेट लिए.

उनकी मृत्यु के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया...क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पीटर एलन के परिवार और दोस्तों के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करने के लिए क्वींसलैंड क्रिकेट में शामिल होना चाहता है. लंबे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने क्वींसलैंड के साथ लंबे और सफल करियर के बीच 1965-66 एशेज में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

Cricket Australia would like to join @qldcricket in offering our condolences to the family and friends of Peter Allan.

The tall right-arm quick represented his country in the 1965-66 Ashes amid a long and successful career with Queensland. May he rest in peace. pic.twitter.com/mPwXh8ODF6

— Cricket Australia (@CricketAus) June 22, 2023