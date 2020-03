टेस्‍ट सीरीज में भारत के 0-2 से क्‍लीन स्‍वीप (India vs New Zealand) होने के बाद पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi), वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) और संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) टीम इंडिया की जमकर क्‍लास लगाई। उन्‍होंने विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम की रणनीति पर सवाल उठाए।

भारत को क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट में तीन दिन के भीतर सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा जबकि वेलिंगटन में टीम ने पहला टेस्ट 10 विकेट से गंवाया था।

बेदी ने ट्वीट किया, ‘‘क्या कोई बता सकता है कि न्यूजीलैंड ने दुनिया की नंबर एक टीम पर पूरी तरह से दबदबा कैसे बनाया? मैं सही कारण नहीं समझ पा रहा हूं। क्या किसी व्यक्ति को अपमानित किए बगैर कोई मेरी मदद कर सकता है। इस बीच, धैर्य रखने, शांत चित्त रहने और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए न्यूजीलैंड की सराहना कीजिए।’’

वीवीएस लक्ष्मण का मानना है कि सीरीज के दौरान भारतीय टीम अनुशासित नहीं थी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत को हराने और टेस्ट सीरीज आसानी से जीतने के लिए न्यूजीलैंड को बधाई। भारत जरूरी अनुशासन नहीं दिखा पाया और यह बेहद निराशाजनक है।’’

Many congratulations to the @BLACKCAPS on beating India and winning the Test series comprehensively. India couldn’t show the discipline required to stick it out and will be deeply disappointed. #NZvIND pic.twitter.com/znJZHLr8Kx

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 2, 2020