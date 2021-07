72 साल के हुए सुनील गावस्कर ; वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग ने 'लिटिल मास्टर' को दी जन्मदिन की

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) और वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) समेत कई क्रिकेटरों ने आज टीम इंडिया के महान कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को उनके 72वें जन्मदिन की बधाई दी।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गावस्कर के जन्मदिन के मौके पर लक्ष्मण ने लिखा, “मेरे बचपन के हीरो और मेरी प्रेरणा, सुनील गावस्कर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कई भारतीय युवा बल्लेबाजों के मन में दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाजों का सामना करने का साहत और विश्वास जगाया था। आपका ये दिन और आने वाला साल शानदार हो सनी भाई।”

Many more happy returns of the day to my childhood hero and inspiration, Sunil Gavaskar. He instilled courage and belief in many young Indian batsmen to face the best bowlers in the world fearlessly. Have a great day and year ahead, Sunny Bhai ! pic.twitter.com/QqfWTHYR90 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 10, 2021

वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज सहवाग ने अपने अंदाज में गावस्कर को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, “चल फुट. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें आउट करने की कोशिश करने वाले गेंदबाजों से यही कहा था। जन्मदिन की बधाई, सनी भाई। ऐसे ही फोड़ते रहिए।”

Chal Phut. This is what the great #SunilGavaskar said to bowlers trying their best to get him out. Happy Birthday to the legend, Sunny Bhai. Aise hi fodte rahiye 🙂 pic.twitter.com/6H54N9wunF — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 10, 2021

बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि गावस्कर ने घातक गेंदबाजों को सामना करने में जो साहस दिखाया वो बेजोड़ था।

शाह ने ट्वीट किया, “भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज और 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज को 72वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तेज गेंदबाजों का सामना करते हुए आपने जो साहस दिखाया वो हमेशा बेजोड़ रहेगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं श्री सुनील गावस्कर।”

Happy 72nd birthday to the batting legend of Indian Cricket and the 1st ever batsman to score 10,000 Test runs. The sheer courage you showed while facing the fierest bowlers will always remain unmatched.Wish you a great health and prosperity Shri #SunilGavaskar pic.twitter.com/rfqIoxnvjg — Jay Shah (@JayShah) July 10, 2021

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी “सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक” गावस्कर को उनके 72वें जन्म पर बधाई दी।

बीसीसीआई ने ट्वीट किया, “1983 विश्व कप विजेता, 233 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 13,214 अंतर्राष्ट्रीय रन, टेस्ट में 10,000 रन दर्ज करने वाले पहले बल्लेबाज, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और खेल को गौरवान्वित करने वाले बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”

1983 World Cup-winner 233 international games 13,214 international runs First batsman to register 10,000 runs in Tests Here’s wishing Sunil Gavaskar – former #TeamIndia captain & one of the finest batsmen to have ever graced the game – a very happy birthday. pic.twitter.com/8tQeMlCbSn — BCCI (@BCCI) July 10, 2021

He had swag before swag was even a word. Happy Birthday to the man who has forgotten more about the game than most of us will ever learn. #SunilGavaskar #Inspiration pic.twitter.com/69bp15DBv4 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) July 10, 2021