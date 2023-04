फेवरेट पारी से लेकर चीट मील तक, सचिन तेंदुलकर पर सवालों की बौछार, मजेदार अंदाज में दिया जवाब

सचिन तेंदुलकर इन दिनों बहुत खुश हैं. बात ही कुछ ऐसी है. एक पिता के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर और हो भी क्या सकता है. बेटे अर्जुन तेंदुलकर के IPL में पहला विकेट लेने के बाद से ही सचिन काफी खुश हैं. 3 बाद सचिन अपना 50वां जन्मदिन भी मनाएंगे. ऐसे में सचिन ने ट्विटर पर अपने फैंस के कई सवालों के मजेदार जवाब दिए जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट पारी से लेकर चीट मीट तक के बारें में खुलकर बताया.

सचिन ने ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में बताया कि उनका वानखेड़े के बाद दूसरा फेवरेट मैदान चेपाक स्टेडियम है. एक फैन ने जब पूछा कि क्या अर्जुन तेंदुलकर ने उन्हें कभी आउट किया है तो सचिन ने मजाकिया अंदाज कहा, "हां, एक बार लॉर्ड्स में, लेकिन अर्जुन को यह बात याद मत दिलाना."

Yes, once at Lord's but don't remind Arjun!? https://t.co/Mm3Bf2ZL77

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 21, 2023