IPL 2023: शुभमन गिल ने सीजन का तीसरा शतक ठोक रचा इतिहास, कोहली के खास क्लब में हुए शामिल

IPL 2023 में शुभमन गिल के बल्ले से रनों की बारिश लगातार जारी है. मुंबई के खिलाफ क्वालीफायर-2 मुकाबले में भी शुभमन गिल ने रिद्धिमान साहा के साथ अपनी टीम को ताबड़तोड़ आगाज दिया और फिर शानदार शतक जड़ दिया. इसके साथ ही गिल ने इतिहास रच दिया. वह IPL के एक सीजन में 3 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

GT के सलामी बल्लेबाज के बल्ले से आई 4 मैचों में यह तीसरी सेंचुरी है.

गिल ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा और फिर बाकी के 50 रन सिर्फ 19 गेंदों बना दिये. इस तरह वह IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले रजत पाटीदार, रिद्धिमान साहा ने 49-49 गेंद जबकि सहवाग ने 50 गेंदों पर शतक जमाया था.

गिल ने अपना शतक पूरा करने के दौरान 8 छक्के और 4 चौके लगाए. गिल IPL प्लेऑफ/नॉक-आउट मैचों में शतक लगाने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसा करने वाले वह सबसे युवा बल्लेबाज भी हैं.

गिल के शतक में टिम डेविड का भी अहम योगदान रहा जिन्होंने 30 रन के निजी स्कोर पर उनका कैच छोड़ा हालांकि शतक के बाद आउट करने में भी टिम डेविड का योगदान रहा. गिल 129 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

IPL प्लेऑफ में सबसे तेज शतक

IPL प्लेऑफ में शतक

