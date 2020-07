भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Happy Birthday Sourav Ganguly)आज यानी 8 जुलाई को 48 साल के हो गए. टीम इंडिया को विदेशी सरजमीं पर जीत का फॉर्मूला बताने वाले गांगुली एक आक्रामक कप्तान रहे हैं जिन्होंने ओवरसीज में जाकर विपक्षी टीमों के खिलाफ आंख में आंख डालकर उनका डटकर सामना किया.

प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से विख्यात गांगुली के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर उनके फैंस जमकर मैसेज भेज रहे हैं. टिवटर पर#Happy Birthday Dada ट्रेंड कर रहा है. गांगुली के साथी खिलाड़ी भी उन्हें विश कर रहे हैं.

Many more happy returns of the day @SGanguly99 . May you taste ever more success and receive more and more love. Have a great day and year ahead #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/j53UUDerJE

First in ipl history fan touched feet of cricketer.. #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/BN9pShvvC8

Full crowd that too in Hyderabad..

Look at the craze..

Where twitter Facebook were not popular

Kids this is 2011

If A Biopic Made on Ganguly it Shows Rise of Team India.. #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/26J9LmJI9b

Biopic on Sachin Shows Rise of Sachin..

Biopic on Dhoni Shows Rise of Dhoni..

We Know, And They Know,That we can Beat Them – DADA #HappyBirthdayDada pic.twitter.com/wTEFbTFQCf

#HappyBirthdayDada

Wish you Happy birthday to the

Bengal Dada @SGanguly99

He is The man who change the face of indian dressing room environmen

He is the man who introduce the fearless cricket for india pic.twitter.com/BR6m6BI9d2

— Chandra Jack Sparro (@chandra5183) July 8, 2020