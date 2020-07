Happy Birthday Sunil Gavaskar: 71 साल के हुए 'लिटिल मास्टर', ICC से लेकर BCCI ने महान खिलाड़ी के

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर आज यानी 10 जुलाई को अपना 71वां जन्मदिन मना रहे हैं. वर्ल्ड क्रिकेट में ‘लिटिल मास्टर’ के नाम से मशहूर गावस्कर वर्ल्ड के सर्वकालिक महान सलामी बल्लेबाजों में शुमार हैं. गावस्कर का जन्म 1949 में बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था. अपने जमाने में गावस्कर ने मजबूत तकनीक के दम पर बेखौफ होकर दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना किया.

टेस्ट क्रिकेट में पहले 10 हजारी बने गावस्कर को सोशल मीडिया पर जमकर बधाई मिल रही है. इनमें आईसीसी से लेकर बीसीसीआई के अलावा फैंस भी शामिल हैं जो उनके जन्मदिन पर उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं.

World Cup winner First batsman to score 10,000 Test runs Most number of runs in debut Test series – Happy Birthday to the former #TeamIndia captain and batting legend, Sunil Gavaskar! pic.twitter.com/CW7ZYLX4aa — BCCI (@BCCI) July 10, 2020

First batsman to score 10,000 Test runs First batsman to score centuries in both innings of a Test thrice Held the record for most number of Test tons until 2005 First India fielder to claim 100 Test catches Happy birthday to legendary cricketer Sunil Gavaskar pic.twitter.com/eyMqeSf54n — ICC (@ICC) July 10, 2020

From being the first Batsman to score 10,000 Test runs to India’s batting mainstay in the 70’s & 80’s, his contribution to Indian cricket is unparalleled. Wishing the legend, Shri Sunil Gavaskar ji a very happy birthday. Praying for his good health & longevity. pic.twitter.com/KWvO4eJAVB — Jay Shah (@JayShah) July 10, 2020

First to 10000 Test runs Broke Sir Don Bradman’s record of 29 Test tons 1983 World Cup winner Happy birthday to Mumbai’s ‘खडूस’ batsman and India’s Little Master, Sunil Gavaskar #OneFamily @BCCI pic.twitter.com/Cj6WckGmHq — Mumbai Indians (@mipaltan) July 10, 2020

– First to reach 10k test runs – Most Test s v WI (13) – Only Player to score test doubel Hundred in all 4 Inns. – 1st Player score 30 to 35 I’ntl Centuries – Only Asian to Score 700+ runs in a test series ( 2 times ) 1/2 Happy Birthday Sunil Gavaskar pic.twitter.com/Q7F7fvW6i5 — S H A R I F (@sharifS10187) July 10, 2020

गावस्कर के नाम डेब्यू टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 1970-71 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू सीरीज के चार टेस्ट मैचों में 4 शतकों के साथ कुल 774 रन बनाए। उन्होंने विंडीज के खिलाफ कुल 13 टेस्ट मैच खे