गुजरात टाइटन्स को पहले ही सीजन खिताब जिताने वाले हार्दिक पांड्या ने माना है कि जिम्मेदारी मिलने पर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। हार्दिक की कप्तानी में टीम इंडिया रविवार को दो मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में मेजबान आयरलैंड का सामना करेगी। ये मुकाबला डबलिन में खेला जाएगा।

पांड्या ने पहले आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I मैच से पहले वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘पहले भी मुझे जिम्मेदारी लेने में मजा आता था और अब भी ऐसा ही है लेकिन अब थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी आ गयी है। मेरा हमेशा मानना है कि मैंने जिम्मेदारी लेने के बाद बेहतर किया है। ’’

हार्दिक ने कहा, ‘‘अगर मैं अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेता हूं और अपने फैसले करता हूं तो वे मजबूत होते हैं। क्रिकेट इस तरह का खेल है जिसमें अलग अलग कंडीशन में मजबूत बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हमेशा जब भी जिम्मेदारी दी गयी तो मैंने इसे संभाला इसलिये ही मैं बेहतर बन पाया हूं। कप्तानी करते हुए मैं ये देखूंगा कि में हर खिलाड़ी को यही जिम्मेदारी कैसे सौंप सकता हूं। ’’

हार्दिक को महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी में खेलने का अनुभव है लेकिन उनका मानना है कि हर कप्तान का टीम को संभालने का अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से मैंने धोनी और कोहली से काफी चीजें सीखी हैं, लेकिन साथ ही मेरे खुद के फैसले भी होते हैं, मेरी खेल की समझ अलग है लेकिन मैंने उनसे काफी अच्छी चीजें सीखी हैं।’’

?? I have performed well when I have taken up responsibility: #TeamIndia Captain @hardikpandya7 ?#IREvIND pic.twitter.com/qOTX4P1myW

— BCCI (@BCCI) June 25, 2022