इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले गये तीसरे टी-20 मैच में एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान हरीश राउफ की तेज गेंद बल्लेबाज हैरी ब्रूक के हेलमेट में घुस गई. इस घटना के बाद विकेटकीपर मो. रिजवान और गेंदबाज हरीश राउफ भागकर बल्लेबाज के पास पहुंचे, हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस घटना में बल्लेबाज को ज्यादा चोट नहीं आई.

यह घटना इंग्लैंड की पारी से 17वें ओवर में हुई. 17वें ओवर की चौथी गेंद को हैरी ब्रूक ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की. मगर हरीश राउफ की यह गेंद हेलमेट के ग्रिल से अंदर घुस गई. जिसके बाद विकेटकीपर मो. रिजवान और गेंदबाज हरीश राउफ भागकर बल्लेबाज के पास पहुंचे. हालांकि गनीमत रही कि हैरी ब्रूक को चोट नहीं आई.

