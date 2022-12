रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ पहले दिन इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने शतक जमाते हुए 500 से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 506 रन अपने खाते में जोड़े। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकेट के अलावा ओली पोप और हैरी ब्रूक ने भी सैकड़ा लगाया। इस तरह इंग्लिश टीम टेस्ट में पहले दिन 4 बल्लेबाजों के शतक की बदौलत 500+ स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। पहले दिन खराब रौशनी के कारण सिर्फ 75 ओवर ही फेंके जा सके। इस दौरान इंग्लैंड ने 6.75 के शानदार रन रेट से रन अपने खाते में जोड़े।

पहले दिन शतक लगाने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे हैरी ब्रूक जिन्होंने अपने दूसरे ही टेस्ट में टेस्ट शतक जड़ने का बड़ा कारनामा कर दिखाया। हैरी ने महज 80 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस शतकीय पारी के दौरान हैरी ब्रूक ने एक ओवर में एक या 2 नहीं बल्कि लगातार 6 चौके जड़ने का कमाल किया। ब्रूक ने 24वें ओवर में सऊद शकील के ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 चौके जड़ इतिहास रच दिया।

टेस्ट क्रिकेट में ब्रूक से पहले एक ओवर में लगातार 6 चौके जड़ने का कमाल सिर्फ 4 बल्लेबाज ही कर पाए थे। इनमें भारत के संदीप पाटिल, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, रामनरेश सरवन और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या शामिल हैं।

Harry Brook smashed 6 Fours in an over against Pakistan’s Saud shakeel in Test match.#PAKvENG #BazBall pic.twitter.com/wUXrpka3nd

