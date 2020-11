Women's T20 Challenge 2020 Trailblazers vs Supernovas Dream11 Team Prediction: खिताबी हैट्रिक पर होगी

Preview

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की अगुआई वाली ट्रेलब्लेजर्स और हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली सुपरनोवाज टीम आज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में महिला टी20 चैलेंज के फाइनल में आमने सामने होंगी। इससे पहले दोनों टीमें शनिवार को एक-दूसरे से भिड़ी थी, जहां सुपरनोवाज ने ट्रेलब्लेजर्स को दो रन से हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया था।

सुपरनोवाज की नजर लगातार तीसरी बार चैंपियन बनने पर होगी वहीं ट्रेलब्लेजर्स पहली बार इस टूर्नामेंट को जीतने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत एंड कंपनी साल 2018 और 2019 में चैंपियन बन चुकी है।

TOSS: The IPL 2020 match toss between Trailblazers vs Supernovas will take place at 7 PM (IST) –November 09.

Match Time: 7:30 PM IST

Venue: at Sharjah Cricket Stadium, Sharjah

TRA vs SUP : My Dream11 Team

विकेटकीपर : रिचा घोष

बल्लेबाज : स्मृति मंधाना, डिएंड्रा डॉटिन (उप कप्तान), हरमनप्रीत कौर, प्रिया पूनिया

ऑलराउंडर्स : दीप्ति शर्मा, हरलीन देओल, चामरी अट्टापट्टू (कप्तान)

बॉलर्स : सोफी एक्लेस्टोन, राधा यादव, शकीरा सेलमन

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

ट्रेलब्लेजर्स

स्मृति मंधाना (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, डी हेमलता, हरलीन देओल, सोफी एक्लेस्टोन, एन चंताम, सलमा खातून, राजेश्वरी गायकवाड़, झूलन गोस्वामी.

सुपरनोवाज

प्रिया पूनिया, चामरी अट्टापट्टू, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), शशिकला श्रीवर्धने, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), अनुजा पाटिल, राधा यादव, शकीरा सेलमन, पूनम यादव, अयाबोंगा खाका.

ट्रेलब्लेजर्स ( Trailblazers Women’s T20 Challenge 2020 Full Squad)

स्मृति मंधाना (कप्तान), दीप्ति शर्मा, पूनम राउत, ऋचा घोष, डी हेमलता, नुजहत परवीन, राजेश्वरी गायकवाड़, हरलीन देओल, झूलन गोस्वामी, सिमरन दिल बहादुर, सलमा खातून, सोफी एकलेस्टोन, एन चेंथम, डिएंड्रा डोटिन और काशवी गौतम.

सुपरनोवाज (Supernovas Women’s T20 Challenge 2020 Full Squad)

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, चामरी अटापट्टू, प्रिया पूनिया, अनुजा पाटिल, राधा यादव, तान्या भाटिया, शशिकला श्रीवर्धने, पूनम यादव, शकीरा सेलमन, अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्रकार, आयुशी सोनी, अयाबोंगा खाका और मुस्कान मलिक.

