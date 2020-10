SRH vs RR Dream11 Team Prediction IPL 2020: हैदराबाद-राजस्थान मैच में इन 11 धुरंधरों को दे सकते हैं मौका

राजस्थान रॉयल्स (Rjasthan Royals) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 26वें मैच में रविवार को आमने सामने होंगे. इस मैच को जीत रॉयल्स जीत की राह पर लौटना चाहेंगे. राजस्थान अंक तालिका में सातवें स्थान पर है, वहीं सनराजइर्स पांचवें स्थान पर है.

दूसरी ओर सनराइजर्स ने लगातार हार के बाद सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और स्पिनर राशिद खान के उम्दा प्रदर्शन से पिछले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 3 विकेट से हराया. सनराइजर्स के लिए पंजाब के खिलाफ बेयरस्टो ने 55 गेंद में 97 रन बनाए. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की. कप्तान डेविड वार्नर अब तक 227 रन बटोर चुके हैं.

TOSS: The IPL 2020 match toss between Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals will take place at 3 PM (IST) –October 11.

Match Time: 3:30 PM IST

Venue: at Dubai International Cricket Stadium, Dubai

SRH vs RR : My Dream11 Team

विकेटकीपर : जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, संजू सैमसन

बल्लेबाज : डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ

ऑलराउंडर्स : राहुल तेवतिया

बॉलर्स : टी नटराजन, राशिद खान

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

सनराइजर्स हैदराबाद

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), मनीष पांडे, केन विलियमसन, अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, खलील अहमद, टी नटराजन.

राजस्थान रॉयल्स

जोस बटलर (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल/रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), रियान पराग, महिपाल लोमरोर, टॉम कर्रन, राहुल तेवतिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट/वरुण एरोन.

सनराइजर्स हैदराबाद ( Sunrisers Hyderabad IPL Full Squad)

डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टॉ(विकेटकीपर), केन विलियमसन, मनीष पांडे, श्रीवत्स गोस्वामी, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, रिधिमान साहा (विकेटकीपर), अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अभिषेक शर्मा, बी संदीप, संजय यादव, फेबियन एलेन, पृथ्वी राज यार , खलील अहमद, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टानलेक, टी नटराजन, बासिल थम्पी.

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals IPL Full Squad)

स्टीव स्मिथ (कप्तान), महिपाल लोमरोर, मनन वोहरा, रियान पराग, रॉबिन उथप्पा, डेविड मिलर, अंकित राजपूत, मयंक मारकंडे, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल, वरुण एरोन, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशाने थॉमस, एंड्रयू टाय, बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया, शशांक सिंह, यशस्वी जायसवाल, अनिरुद्ध जोशी, टॉम कर्रन, जोस बटलर, संजू सैमसन, अनुज रावत.

