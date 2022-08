नई दिल्ली: ब्रेट ली की गिनती दुनिया के बेहतरीन पेसर्स में होती रही है। इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पेसर के पास रफ्तार और सटीकता का गजब का संयोजन था। अपनी गति से उन्होंने दुनियाभर के बल्लेबाजों को परेशान किया। अपने करियर के दौरान ली ने कई महान बल्लेबाजों को गेंदबाजी की। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, जैक कालिस समेत दुनिया के चोटी के बल्लेबाजों को गेंदबाजी की। इन मुकाबलों का इंतजार दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमी किया करते थे।

ली से हाल ही में यह पूछा गया कि वह अगर उन्हें मौका मिले तो वह मौजूदा भारतीय टीम में से किस भारतीय बल्लेबाज को गेंदबाजी करना चाहेंगे। इस पर इस पूर्व गेंदबाज ने कहा कि उन्हें ऋषभ पंत बहुत अच्छे बल्लेबाज लगते हैं और वह उनके खिलाफ गेंदबाजी करना चाहेंगे। Sportsbet.io के साथ बातचीत में ली ने कहा कि पंत काफी अलग बल्लेबाज हैं और वह शॉट्स का इजाद करते हैं, ऐसे में उन्हें गेंदबाजी करना काफी रोमांचक होता।

(Brett Lee On Rishabh Pant)

