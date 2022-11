T20 वर्ल्ड कप 2022 के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान ने सिडनी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस जीतने के बाद बाबर आजम अपने जोड़ीदार रिजवान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बेहतरीन आगाज नहीं दे सके।

मोहम्मद रिजवान पहले ही ओवर में वेन पर्नेल की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, बाबर आजम 15 गेंद खेलने के बावजूद 6 रन से ज्यादा नहीं बना सके और छठे ओवर में पवेलियन लौट गए। बाबर और रिजवान की खराब फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे वर्ल्ड कप में पहले मैच से जारी है जो पाकिस्तान टीम के लिए चिंता का सबब बनी हुई है।

बाबर और रिजवान के जल्दी आउट होने के बाद इफ्तिखार अहमद ने मोर्चा संभाला और 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार के बल्ले से T20I में आया ये तीसरा अर्धशतक है।

इफ्तिखार ने अर्धशतकीय पारी के दौरान एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा जो टूर्नामेंट के सबसे लंबे छक्कों में पहले नंबर पर शुमार हो गया। इफ्तिखार ने 15वें ओवर की चौथी गेंद को पुल करते हुए डीप मिडविकेट की दिशा में 106 मीटर लंबा छक्का लगाया जो टूर्नामेंट में अब तक का सबसे लंबा छक्का है।

