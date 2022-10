रांची। भारतीय क्रिकेट टीम ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में रविवार को यहां साउथ अफ्रीका को सात विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 278 रन बनाये थे। भारत ने 45.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने नाबाद 113 जबकि इशान किशन ने 93 रन की पारी खेली। इस शानदार जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए 300 वनडे मुकाबले जीतने वाली पहली टीम बन गई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसने चेज करते हुए 257 वनडे मैच जीते हैं।

Series leveled 1️⃣-1️⃣ ????

A magnificent run-chase by #TeamIndia against South Africa to register a victory by 7️⃣ wickets in Ranchi! ??

Scorecard ▶️ https://t.co/6pFItKAJW7 #INDvSA | @mastercardindia pic.twitter.com/cLmQuN9itg

— BCCI (@BCCI) October 9, 2022