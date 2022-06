साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम 9 जून से भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज का आगाज करेगी। सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेलाा जाएगा जहां पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी गर्मी को लेकर साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी ने एक मजेदार ट्वीट किया है।

तबरेज शम्सी ने ट्विटर पर लिखा, बाहर कूल 42 डिग्री तापमान, बिल्कुल भी गर्मी नहीं। इस पर एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, “लाहौर में 43”, तो बाएं हाथ के स्पिनर ने जवाब दिया, “लोग इतनी गर्मी में कैसे जिंदा रहते हैं।”

पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ रही है और रोजाना पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए दिल्ली में खेलना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। बता दें, दिल्ली में करीब 2 साल 8 महीने बाद पहला T20I मैच खेला जाएगा। इससे पहले आखिरी बार T20I मैच नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था।

Just a cool 42 degrees outside ?

..not hot at all lol #Delhi #India

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) June 6, 2022