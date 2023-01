भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में दूसरे वनडे मुकाबले में स्पिनर कुलदीप यादव ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है। कुलदीप ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 51 रन देकर 3 महत्वपूर्व विकेट अपने नाम किए। कुलदीप ने चरिथ असलंका, कप्तान दसून शनाका और कुसल मेंडिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जब उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया था तो कई लोगों ने हैरानी जताई थी क्योंकि ये चाइनामैन गेंदबाज वापसी करने के बाद से बेहतरीन फॉर्म में हैं। दूसरे वनडे में कुलदीप ने चहल के विकल्प के तौर पर मौका मिलने पर ये बात साबित भी करके दिखा दी।

कुलदीप यादव जिस शानदार तरीके से हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, उसे देखते हुए इस साल होने वाले ICC वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में उनको हर हाल में शामिल किया जाना चाहिए।

आप ये आंकड़ा जानकर चौंक जाएंगे कि कुलदीप यादव के डेब्यू के बाद से वनडे में जिस गेंदबाज ने भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, वो कोई और नहीं बल्कि खुद कुलदीप यादव हैं। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने भारत के लिए 122 विकेट झटके हैं। इस मामलें में युजवेंद्र चहल भी चाइनामैन गेंदबाज से काफी पीछे हैं।

कुलदीप यादव के डेब्यू के बाद से भारत के लिए सर्वाधिक वनडे विकेट:

पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने टीम इंडिया में कुलदीप यादव की अहमियत को लेकर बड़ा बयान दिया है। जाफर का कहना है कि बीच के ओवरों में विकेट लेने की काबिलियत के कारण कुलदीप यादव को हर मैच की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए।

This wicket taking ability in the middle overs is exactly why I’d pick @imkuldeep18 in every Indian white ball XI. But unfortunately he’s the first one to sit out, and then only comes in as replacement if needed, yet performs well in limited chances he gets. #INDvSL

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 12, 2023