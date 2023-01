भारत ने दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में गुरुवार को कोलकाता में श्रीलंका को चार विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बनाई। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रनों पर सिमट गई। इसके बाद केएल राहुल ने नाबाद अर्धशतक लगाते हुए भारत को 4 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी कायम कर ली।

