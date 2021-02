India vs England: कुलदीप यादव को चेन्नई टेस्ट में मौका ना मिलने से भड़के फैंस

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच के लिए स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया है, जिसके बाद इस चाइनामैन गेंदबाज के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए, जिसके बाद भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने उतरी है। टीम इंडिया कुल पांच गेंदबाजों के साथ उतरी है। तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा के साथ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, वाशिंगटन सुंदर और शाहबाज नदीम को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है।

क्रिकेट फैंस कुलदीप को चेन्नई टेस्ट में मौका ना दिए जाने से नाराज हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कुलदीप को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका ना मिलने के बाद टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड दौरे पर इस गेंदबाज को मौके दिए जाने की बात कही थी।

कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे समेत गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने भी बयान दिया था कि कुलदीप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अहम भूमिका में नजर आएंगे लेकिन चेन्नई टेस्ट में उन्हें मौका ना मिलने के बाद फैंस ने टीम मैनेजमेंट के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया।

क्रिकेट समीक्षक और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट किया, “जाहिर है, इंग्लैंड के खिलाफ इंबुलदेनिया के शानदार प्रदर्शन की वजह से शाहबाज नदीम को चुना गया है, जो एक बेहतरीन अनुभवी स्पिनर हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि कुलदीप के लिए इसका क्या मतलब है। स्पष्ट रूप से टीम मैनेजमेंट फिलहाल उन्हें ज्यादा रेट नहीं कर रहा है।”

Clearly, England’s struggle against Embuldeniya has prompted the selection of Shahbaz Nadeem, a fine, vastly experienced finger spinner. But I wonder what this means for Kuldeep. Clearly the team management doesn’t rate him too high at thr moment — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 5, 2021

Team India is trying their best to protect Kuldeep Yadav from injury by not playing him ever. #INDvENG — Silly Point (@FarziCricketer) February 5, 2021

England wins an important toss but now they need to capitalise on this advantage. Happy for Shahbaz Nadeem who gets another Test match just at the eleventh hour but sad for Kuldeep Yadav who again misses out. #INDvENG #ChennaiTest pic.twitter.com/Thogp75lbZ — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) February 5, 2021

India playing 5 bowlers – Bumrah, Ishant, Ashwin, Nadeem, Sundar then six batters with Rohit, Gill, Pujara, Kohli, Rahane, Pant. — Johns. (@CricCrazyJohns) February 5, 2021

#INDvENG *Kuldeep Yadav fails to make it to playing 11 in Chennai Test* Kuldeep:- pic.twitter.com/kitLr0p6l8 — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) February 5, 2021

Axar was slated to start alongside Ash & Kuldeep. But with Axar injured, India make twin last minute changes to the team. Axar, Kuldeep out for Nadeem, Washi. Washi in to strengthen the batting, Nadeem to turn the ball away from the right hander. Poor Kuldeep misses out again. — Srini Mama (@SriniMaama16) February 5, 2021

So if Kuldeep Yadav does not even play now, does he ever play? Or is he injured? #INDvENG https://t.co/m6p87OPlkl — Hemant (@hemantbuch) February 5, 2021