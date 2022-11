IND vs NZ, 3rd ODI LIVE: भारत vs न्यूजीलैंड तीसरा वनडे लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट्स

India Vs New Zealand 3rd ODI IND vs NZ ODI LIVE Cricket Scorecard and Updates

India Vs New Zealand 3rd ODI: खराब मौसम से आजिज आ चुकी भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को आखिरी वनडे में दुआ करेगी कि बारिश नहीं हो ताकि उसे बराबरी का मौका मिल सके। क्राइस्टचर्च में आज बारिश का अनुमान है और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय टीम के युवा क्रिकेटरों के लिये इससे निराशाजनक कुछ नहीं होगा।

सीमित ओवरों के पांच मैचों में से एक वनडे और एक T20 बेनतीजा रहे और एक T20 मैच बारिश के कारण डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर टाई हो गया। शिखर धवन की टीम आखिरी वनडे जीतकर श्रृंखला में बराबरी करना चाहेगी । हेगले ओवल मैदान पारंपरिक तौर पर सीम गेंदबाजों का मददगार रहा है और यहां पिछले कुछ साल में औसत स्कोर 230 रहा है।

पहले पावरप्ले (पहले दस ओवर) में भारतीय बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही है । वनडे क्रिकेट में शानदार सलामी बल्लेबाज धवन खुद समझते हैं कि अगले साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिये टीम में जगह सुनिश्चित करने के लिये उन्हें अपने खेल में काफी बदलाव करना होगा।

Ind Vs NZ 3rd ODI Live मैच डिटेल्स

भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे

तारीख- 30 नवंबर 2022

समय- 7 AM (भारतीय समयानुसार)

वेन्यू- क्राईस्टचर्च

कहां देखें- डीडी स्पोर्ट्स

लाइव स्ट्रीमिंग- एमेजॉन प्राइम एप

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), दीपक हुड्डा, शाहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक।

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, डेविन कॉनवे, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, टिम साउदी, मैट हेनरी, एडम मिल्ने, जिमी नीशाम, मिशेल सैंटनर और लॉकी फर्ग्यूसन।