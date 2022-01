भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Test) के बीच जारी जोहान्‍सबर्ग टेस्‍ट मैच के दौरान रासी वान डेर डूसन (Rassie van der Dussen) ने शॉट लेग पर शानदार डाइव लगाकर हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) का कैच पकड़ा. बल्‍ले का भारी किनारा लगने के बाद हवा में उछली. गेंद डूसन से काफी दूर थी लेकिन इसके बावजूद उन्‍होंने हवाई छलांग लगाकर कैच को लपक लिया. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. मैच में हनुमा विहारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर आउट हुए.

विहारी को इस मैच में कप्‍तान विराट कोहली के स्‍थान पर जगह दी गई है. विहारी को इससे पहले बीते साल की शुरुआत में सिडनी टेस्‍ट में मौका दिया गया था. पहली पारी के दौरान वो इस मौके को भुना पाने में विफल रहे. हालांकि उम्‍मीद है कि दूसरी पारी के दौरान वो बल्‍ले से जोहर दिखा पाएंगे.

