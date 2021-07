इंग्‍लैंड में भारतीय महिला टीम पर ICC ने लगाया जुर्माना, दूसरे टी20 मैच में मिली है जीत

Indian Women Team Fined for Slow Over Rate in 2nd T20I: भारत और इंग्‍लैंड की महिला (India Women vs England Women) टीमों के बीच जारी टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को जीत मिली हो लेकिन इसके बावजूद टीम को नुकसान उठाना पड़ा. आईसीसी ने भारतीय महिला टीम पर जुर्मना लगाया है. स्‍लो ओवर रेट के लिए हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा.

धीमी ओवर रेट (Slow Over-Rate) के लिये सभी भारतीय महिला क्रिकेटर्स पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. भारत ने इस मुकाबले को आठ रन से अपने नाम किया. इसके साथ ही भारतीय टीम ने मैच में 1-1 से बराबरी कर ली है. वनडे सीरीज 1-2 से हारने के बाद भारत के पास टी20 में इंग्लिश टीम से बदला लेने का ये अच्‍छा मौका है.

आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार मैच रैफरी फिल विटीकेस ने जुर्माना लगाया. भारतीय टीम निर्धारित समय के भीतर एक ओवर पीछे रह गई थी.

विज्ञप्ति में कहा गया ,‘‘ आईसीसी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आचार संहिता की धारा 2 . 22 के अनुसार खिलाड़ियों पर हर एक ओवर कम रहने पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. ’’

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने सजा स्वीकार कर ली जिससे मामले की औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.