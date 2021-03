India Women vs South Africa Women, 1st T20I: एनी बॉश (नाबाद 66 रन, 2 विकेट) के हरफनमौला खेल की बदौलत दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने लखनऊ में 20 मार्च को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया.

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए भारतीय महिलाओं ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 130 रन बनाए. चोटिल हरमप्रीत कौर के स्थान पर टीम की कमान सम्भाल रहीं स्मृति मंधाना हालांकि 11 रन ही बना सकीं लेकिन शेफाली वर्मा ने 22 गेदों पर दो चौकों और एक छक्के की मदद से 22 रनों की आकर्षक पारी खेली.

टीम के लिए सबसे बड़ा योगदान हरलीन देयोल ने दिया। हरलीन ने 47 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 53 रन बनाए. इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्वेज ने 27 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 30 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीकी की ओर से शबनिम इस्माइल ने 3 विकेट लिए जबकि एनी बोश को दो विकेट मिले.

South Africa win the first #INDvSA T20I by eight wickets.

Anne Bosch top-scored for her side with a brilliant 48-ball 66* 👏

📸 @OfficialCSA

