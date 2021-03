वसीम जाफर ने बताया 'माइंड ब्लोइंग फैक्ट', जेम्स एंडरसन को बुरी तरह किया ट्रोल

India Women vs South Africa Women, 2nd ODI: भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. भारत की जीत में तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी और स्मृति मंधाना का अहम योगदान रहा.

झूलन गोस्वामी ने 10 ओवरों में 42 रन देकर 4 विकेट झटके, जिसने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. झूलन गोस्वामी की गेंदबाजी की तारीफ खुद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने की है। उन्होंने इस तेज गेंदबाज के बारे में एक रोचक फैक्ट फैंस के बीच साझा किया, जिसके साथ उन्होंने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन को ट्रोल किया है।

जेम्स एंडरसन ने झूलन गोस्वामी की एक तस्वीर शेयर की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “आज झूलन गोस्वामी ने 42 रन देकर चार विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट: जब झूलन ने जनवरी 2002 में भारत के लिए डेब्यू किया था, तब तक जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड की ओर से एक भी मैच नहीं खेला था.”

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Today <a href=”https://twitter.com/JhulanG10?ref_src=twsrc%5Etfw”>@JhulanG10</a> picked up 4/42. To put this performance and her longevity in perspective here's a mind blowing fact: When Jhulan made her India debut in Jan 2002, Jimmy Anderson was yet to play for England <a href=”https://twitter.com/hashtag/INDvSA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#INDvSA</a> <a href=”https://t.co/tUpQ84sWKR”>pic.twitter.com/tUpQ84sWKR</a></p>— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) <a href=”https://twitter.com/WasimJaffer14/status/1369186018188873729?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 9, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

बता दें कि दूसरे वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लारा गुडॉल (49) के दम साउथ अफ्रीका ने 157 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने महज 28.4 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत दर्ज कर ली. भारत की ओर से स्मृति मंधाना और पूनम राउत ने दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की. मंधाना ने 64 गेंदों में 13 बाउंड्री की मदद से 80, जबकि पूनम ने नाबाद 62 रन की पारी खेली.