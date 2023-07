दिल में इंडिया, स्टेडियम में वंदे मातरम, भारतीय टीम की जीत पर क्रिकेटर्स ने क्या कहा?

क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने ट्वीट करते हुए भारतीय फुटबॉल टीम को खिताब जीतने की बधाई दी. डीके ने लिखा, "टीम इंडिया ने शानदार खेला. कड़े फाइनल में क्या रोमांचक जीत है. टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बधाई. आपने हमें गौरवान्वित किया है!"

Well played #TeamIndia! ??

What a thrilling win in an intense final. Congratulations to each and everyone in the team.

You have made us proud! ⚽#SAFFChampionship2023 pic.twitter.com/LVGvSZKqqy

— DK (@DineshKarthik) July 4, 2023