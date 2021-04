Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match Highlights: राजस्थान रॉयल्स टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार (24 अप्रैल) को खेले गए आईपीएल के 14वें सीजन अपने पांचवें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया. राजस्थान ने 13 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवरो में चार विकेट पर हासिल किया. कप्तान संजू सैमसन ने सबसे अधिक 42 रन बनाए जबकि डेविड मिलर 24 रनों पर नाबाद लौटे. यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने 22-22 रन बनाए.

दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला था. इस मैच से पहले दोनों ने एक-एक मैच जीते थे जबकि तीन-तीन गंवाए थे. दोनों के खाते में दो-दो अंक थे. कोलकाता बेहतर नेट रन रेट के कारण आठ टीमों की तालिका में सातवें स्थान पर था जबकि राजस्थान सबसे नीचे था लेकिन इस जीत ने राजस्थान को चार अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंचा दिया है. वहीं केकेआर सबसे आखिरी स्थान पर पहुंच चुका है.

इससे पहले, टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन बना बना सकी. कोलकाता की ओर से राहुल त्रिपाठी ने सबसे अधिख 34 रन बनाए जबकि दिनेश कार्तिक के बल्ले से 25 रन निकले. इसके अलावा नीतीश राणा ने 22 रन बनाए.

