Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 1st Match of IPL 2020, Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips MI vs CSK Match at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi

मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और पिछली बार की उप विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच शनिवार को खेले जाने वाले मुकाबले से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) की शुरुआत होगी. मुंबई की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के हाथों में होगी वहीं चेन्नई की कप्तानी अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) करेंगे.

IPL 2020 1st Match LIVE between Mumbai Indians vs Chennai Super Kings (MI vs CSK) Dream11 Team Prediction

मैच का समय : 07:30 PM IST

कप्‍तान और उप्‍कप्‍तान

कप्‍तान: हार्दिक पांडया, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा.

उपकप्‍तान : शेन वॉटसन, एमएस धोनी, इमरान ताहिर.

विकेटकीपर : क्विंटन डी कॉक

ऑलराउंडर्स : रवींद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), कीरोन पोलार्ड.

गेंदबाज: दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह,राहुल चाहर.

Predicted XI

मुंबई इंडियंस :

रोहित शर्मा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पांडया, क्रुणाल पांडया, राहुल चाहर, नेथन कूल्टर नाइल/मिचेल मैक्लेनघन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह.

चेन्नई सुपरकिंग्स :

शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार जाधव, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला, दीपक चाहर, इमरान ताहिर/लुंगी एंगिडी, शार्दुल ठाकुर.

