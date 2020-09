राजस्‍थान की टीम भले ही पंजाब पर हाई स्‍कोरिंग मैच में चार विकेट से एतिहासिक जीत दर्ज करने में सफल रही हो लेकिन इसके बावजूद भी मैच के दौरान कई ऐसे वाक्‍ये हुए जिसने फैन्‍स के दिल में जगह बनाई। निकोलस पूरन का बाउंड्री लाइन पर छक्‍के के लिए जा रही गेंद को पकड़कर वापस सर्कल के अंदर फैकना सच में शानदार था। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने निकोलस पूरन की बेहतरीन फील्डिंग की तारीफ की।

राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज संजू सैमसन ने मुरुगन अश्विन की गेंद पर पुल शॉट खेला। डीप मिडविकेट पर खड़े पूरन ने फुल डाइव मारी और बाउंड्री के उस पार पहुंच गई गेंद को हवा में ही कैच कर उसे बाहर कर दिया। इस दौरान वह पूरी तरह हवा में ही थे। उन्होंने हवा में ही कैच पकड़ा और हवा में ही रहते गेंद को बाहर मैदान के अंदर फेंक दिया। यह सब बस कुछ ही सेकेंड्स में हुआ।

This is the best save I have seen in my life. Simply incredible!! 👍#IPL2020 #RRvKXIP pic.twitter.com/2r7cNZmUaw

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 27, 2020