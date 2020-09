महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पहुंचने के बाद उस समय तगड़ा झटका लगा जब ये पता चला कि उसके 2 खिलाड़ियों पेसर दीपक चाहर और बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) सहित कुल 13 स्टाफ कोरोना (COVID-19 Pandemic) पॉजिटिव पाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से उबरने के लगभग दो सप्ताह बाद तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने टीम कैंप को अब ज्वाइन कर लिया है.

हालांकि चाहर ने टीम साथियों के साथ अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं की है लेकिन कोरोनावायरस (Coronavirus) का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद वह सीएसके के खिलाड़ियों से मिल चुके हैं. रुतुराज गायकवाड़ अभी आइसोलेशन में हैं. सीएसके ने चाहर के फील्ड पर वापसी के फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किए हैं.

दीपक की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने इस खबर को सुनते हुए अपने भाई चाहर का मैसेज के जरिए मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है. मालती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर चाहर का फोटो शेयर कर उसका कैप्शन लिखा है, ‘ शेर गर्जने को तैयार है. ‘

The lion is ready to roar @deepak_chahar9 #IPL2020 pic.twitter.com/3xGLh7ZWEW

— Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) September 9, 2020