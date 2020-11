इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का 13वां एडिशन अपने आखिरी पड़ाव पर है. फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स (MI vs DC Final) के बीच खेला जाएगा. इस दौरान कई खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज टॉम मूडी (Tom Moody) ने अपनी आईपीएल 2020 बेस्ट इलेवन टीम चुनी है जिसमें 7 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी है.

मूडी ने सलामी बल्लेबाज के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेल रहे बाएं हाथ के शिखर धवन (Shikhar Dhawan) और किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) का चयन किया है. धवन मौजूदा आईपीएल सीजन के 16 मैचों में कुल 603 रन बनाए हैं जिसमें 2 शतक और अर्धशतक शामिल है.

It’s time to select your team of the tournament, here’s mine! @IPL #IPL2020

1. S Dhawan – DC

2. KL Rahul – KXIP

3. S Yadav – MI

4. ABD* – RCB

5. I Kishan – MI

6. R Tewatia – RR

7. R Khan* – SRH

8. J Archer* – RR

9. K Rabada* – DC

10. Y Chahal – RCB

11. J Bumrah – MI

— Tom Moody (@TomMoodyCricket) November 9, 2020