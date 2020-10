RCB के खिलाफ मैचविनिंग अर्धशतक जड़ भारत के मिस्टर 360 बने सूर्यकुमार यादव; कोच शास्त्री ने किया ये वादा

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान होने के बाद जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) के 13वें सीजन में विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के सामने उतरी तो सभी की निगाहें मध्यक्रम बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पर थी।

आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने एक बार फिर यादव को अनदेखा किया। जिस फैसले के लिए सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई। लेकिन फैंस देखना चाहते थे कि कप्तान कोहली की टीम के खिलाफ मैच में सूर्य इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं।

मुंबई के इस बल्लेबाज ने बिना कुछ बोले अपने बल्ले के जरिए चयनकर्ताओं, टीम मैनेजमेंट के साथ कोच और कप्तान दोनों को जवाब दिया। यादव ने इस मैच में रनों का पीछा करते हुए 43 गेंदो पर 183.72 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 79 रनों की नाबाद पारी खेली।

मैच के बाद यादव की इस पारी के लिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई। फैंस और क्रिकेट समीक्षकों ने तो इस खिलाड़ी की प्रशंसा की ही, वहीं कई बड़े क्रिकेटरों ने भी यादव को सराहा। मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके मिशेल मैक्लेनाघन ने यादव को भारत के मिस्टर 360 का खिताब दिया।

वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने यादव से एक वादा किया। उन्होंने ट्वीट किया, “सूर्य नमस्कार। हिम्मत औ धैर्य बनाए रखें।”

Class inn yet again @surya_14kumar hope selectors are watching him play.. well played @mipaltan @IPL — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 28, 2020

यादव के साथ हार्दिक पांड्या समेत सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह, जो कि उनके टीम इंडिया में ना चुने जाने से काफी नाराज थे, उन्होंने भी इस पारी के लिए यादव को शुभकामनाएं दी।

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी मुंबई के इस खिलाड़ी की प्रशंसा की।

Important win for @mipaltan. Fantastic innings by @surya_14kumar. Calm and composed as ever. Way to go!#MIvRCB #IPL2020 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 28, 2020

Surya Kumar Yadav should’ve been on the flight to Australia. For the T20i series. #MI — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 28, 2020

कीरोन पोलार्ड की कप्तानी में मुंबई ने पहले आरसीबी टीम को 164 रन के स्कोर पर रोका और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया।