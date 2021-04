मुंबई इंडियंस के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आईपीएल के पिछले सीजन में हैमस्ट्रिंग (जांघ की मांसपेशी) चोट के कारण लंबे समय तक टूर्नामेंट से बाहर रहे थे. इसके बाद रोहित नॉकआउट मुकाबलों में टीम के लिए खेले जरूर थे. लेकिन तब भी वह पूरी तरह फिट नहीं थे. इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर रखा गया और फिर अपनी फिटनेस हासिल करने के लिए एनसीए भेजा गया.

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज से वापसी की और इसके बाद से वह लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन रोहित ने बताया कि हैमस्ट्रिंग चोट के बाद उनके शरीर को ‘काफी रख रखाव’ की जरूरत है ताकि वह पूरी तरह से फिट रहें.

उन्होंने मुंबई इंडियंस द्वारा ट्विटर पर डाले गए वीडियो ‘कैप्टंस कॉर्नर’ में कहा, ‘पिछले 3-4 महीने से यही कर रहा हूं. मैं पिछले आईपीएल में चोटिल हुआ था, लिहाजा अब शरीर के निचले हिस्से के काफी रख रखाव की जरूरत है.’

