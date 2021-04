IPL 2021, Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 23rd Match Playing XI: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में सीजन का 23वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है. अंकतालिका में दूसरे पायदान पर मौजूद सीएसके सीजन के 23वें मैच में सबसे निचले स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदाराबाद से भिड़ रही है. ऐसे में चेन्नई के खिलाड़ी काफी उत्साह में हैं. वहीं हैदराबाद की कोशिश जीत के साथ अपनी स्थिति सुधारने की है.

सनराइजर्स ने दो बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा और विराट सिंह की जगह मनीष पांडे और संदीप शर्मा को मौका दिया है. सुपरकिंग्स ने भी दो बदलाव करते हुए ड्वेन ब्रावो और इमरान ताहिर की जगह लुंगी एनगिडी और मोईन अली को टीम में शामिल किया है.

Toss Update: @SunRisers have won the toss and they have opted to bat first against @ChennaiIPL https://t.co/dvbR7X1Kzc #VIVOIPL #CSKvSRH pic.twitter.com/8wmi572lJo

