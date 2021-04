IPL 2021, Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 25th Match: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने सीजन के 25वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के खिलाफ 47 गेंदों में 5 बाउंड्री की मदद सेस 46 रन की पारी खेली. धवन भले ही अर्धशतक चूक गए, लेकिन उन्होंने आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सुरेश रैना (Suresh Raina) को पीछे छोड़ दिया.

धवन अब तक इस लीग के 183 मैचों में 5507 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 43 अर्धशतक निकले हैं. धवन आईपीएल में बैक-टू-बैक सेंचुरी ठोक चुके हैं. वहीं सुरेश रैना ने 199 मैचों में 5489 रन बनाए हैं. इस मामले में विराट कोहली (6041) टॉप पर हैं.

आईपीएल में सबसे अधिक रन-

6041 विराट कोहली

5507 शिखर धवन

5489 सुरेश रैना

5447 डेविड वॉर्नर

5445 रोहित शर्मा

5053 एबी डिविलियर्स

बता दें कि फॉर्म में लौटे ओपनर पृथ्वी शॉ (82) की मैच जिताऊ पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन के 25वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए कोलकाता को छह विकेट पर 154 रन पर रोक दिया और फिर 16.3 ओवरों में तीन विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

A morale-boosting win for @DelhiCapitals as they outplay #KKR to register a big 7-wicket win and they do so with 21 balls to spare. KKR could never recover after the early onslaught from @PrithviShaw. https://t.co/GDR4bTRtlQ #DCvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/fSBxxVkUBD

— IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2021