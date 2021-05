IPL 2021, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच 1 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, delhi) में सीजन का 27वां मैच खेला जा रहा है. मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने तीन बल्लेबाजों के अर्धशतकों की मदद से चार विकेट पर 218 रनों का स्कोर बनाया. चेन्नई की पारी के दौरान अंबाती रायुडू ने विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने 27 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 72 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की.

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने महज 4 रन पर रितुराज गायकवाड़ के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था. यहां से मोईन अली ने 36 गेंदों पर पांच चौके और इतने ही छक्के की मदद से 58, जबकि फाफ डुप्लेसिस ने 28 गेंदों पर दो चौके और चार छक्के की बदौलत 50 रनों की पारी खेली. उनके अलावा अंबाती रायुडू ने 72 और रवींद्र जडेजा ने नाबाद 22 रन बनाए.

Innings Break!

Half-centuries from Moeen Ali (58), @faf1307 (50) & @RayuduAmbati (72*) propel #CSK to a huge total of 218/4 on the board.#MumbaiIndians chase coming up shortly. Stay tuned!

Scorecard – https://t.co/NQjEDM2zGX #MIvCSK #VIVOIPL pic.twitter.com/TFs5PjRCMK

— IndianPremierLeague (@IPL) May 1, 2021