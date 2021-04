IPL 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 15 अप्रैल को मुंबई में खेले गए सीजन के सातवें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 3 विकेट से मात दी. एक वक्त दिल्ली मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना चुका था, लेकिन क्रिस मॉरिस (Chris Morris) ने अंतिम ओवरों में मैच का पासा पलट दिया. इस जीत के बाद क्रिस मॉरिस का दर्द भी छलक आया. उन्होंने मैच के बाद पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के खिलाफ मैच के उस वाकये को याद किया, जिसने उन्हें ही नहीं, बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस को भी हैरान कर दिया था.

दरअसल 12 अप्रैल को पंजाब किंग्स ने रोमांचक मैच में राजस्थान को 4 रन से शिकस्त दी थी. उस मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन शानदार फॉर्म में थे, लेकिन जब मुकाबले की आखिरी दो गेंदों पर टीम को जीत के लिए 5 रन की दरकार थी, तो सैमसन ने क्रिस मॉरिस को सिंगल लेने से मना कर दिया था. आखिरी गेंद पर सैमसन कैच आउट हुए और राजस्थान मैच हार गया.

इसे लेकर जब क्रिस मॉरिस से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, ”लोग मुझे कम आंकते हैं, उन्हें नहीं पता मैं कितनी तेज दौड़ता हूं. संजू उस रात जिस तरह बॉल को हिट कर रहे थे, वह सपने से कम नहीं था। मैं बहुत दुखी नहीं होता, अगर वह (संजू सैमसन) आखिरी गेंद पर छक्का लगा देते.

