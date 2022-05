IPL 2022 में आखिरकार विराट कोहली के बल्ले से अर्धशतक निकला जिसके दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम पाइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज गुजरात टाइटन्स को 8 विकेट से हराने में कामयाब रही। ये जीत RCB के लिए काफी खास है क्योंकि लंबे समय बाद विराट कोहली ने अपने बल्ले के दम पर टीम को फतह दिलाई। इस शानदार जीत से जहां RCB खेमें में राहत का माहौल हैं तो वहीं, फैंस ने ट्विटर पर RCB और कोहली की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने मजेदार मीम्स की बाढ़ भी ला दी है।

भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने RCB की जीत को लेकर मेजदार ट्वीट शेयर किया है। जाफर ने धमाल मूवी का एक फोटो शेयर किया जिस पर लिखा है- ‘हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं।’

RCB fans after winning yet another must win game to stay alive #RCBvGT #IPL2022 pic.twitter.com/AgNbmVZ3VQ

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 19, 2022