IPL 2023 Final: आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार, जडेजा ने ऐसे लिखी चेन्नई की जीत की गाथा

IPL 2023 FINAL: चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर पांचवीं बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है. बारिश के चलते तीन दिन तक चले इस मैच में चेन्नई ने 15 ओवर में मिले 171 रन के टारगेट को आखिरी गेंद पर हासिल कर मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. चेन्नई की जीत में अनुभवी रविंद्र जडेजा का अहम रोल रहा. उन्होंने आखिरी दो गेंदों पर कमाल जो शॉट लगाए उसने असंभव सी लग रही जीत को चेन्नई की झोली में डाल दिया. आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए जीत के लिए 13 रन चाहिए थे. मोहित शर्मा ने शुरुआत बहुत अच्छी की.

14.1- मोहित की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना. शिवम दुबे को उन्होंने अपनी यॉर्कर पर फंसाया. दुबे के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था.

14.2- एक रन. एक और यॉर्कर. ऑफ स्टंप पर जाकर गेंद को हिट करना चाहा लेकिन लॉन्ग ऑफ के पार नहीं जा पाए.

अब 4 गेंद पर 12 रन चाहिए थे. जडेजा के लिए बल्ले से यह सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था. लेकिन उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता था.

14.3- शर्मा की अगली गेंद- फिर एक रन. लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद. जडेजा ने अगला पैर हटाकर गेंद को हिट करना चाहा लेकिन कोई फायदा नहीं. लॉन्ग ऑन पर एक रन बना.

14.4 ओवर- लो फुल टॉस ऑफ स्टंप पर. इस बार दुबे इसे लॉन्ग ऑफ तक ही मार सके. एक ही रन बना.

अब दो गेंद पर 10 रन चाहिए थे. इसी बीच मैदान पर ड्रिंक्स लेकर आया. कॉमेंटेटर्स ने भी कहा कि इससे लय टूट सकती है.

14.5- सिक्स... चेन्नई अभी मैच में बाकी है. जडेजा ने गेंद को सीधा हिट किया. यॉर्कर फेंकने की कोशिश की. लेकिन लेंथ में जरा सी चूक. पर जडेजा इसके लिए तैयार थे. उन्होंने गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन पर मारा. शानदार शॉट.

अब आखिरी गेंद पर चार रन चाहिए.

14.6- चौका- कमाल की जीत. मोहित की इस गेंद पर लाइन में गलती थी. लो फुल टॉस पैड पर. जडेजा न गेंद पर बल्ला घुमाया. और शॉर्ट फाइन को छकाते हुए गेंद बाउंड्री पर गई. जडेजा ने कमाल कर दिया. और चेन्नई की कमाल की जीत. पांचवीं बार चैंपियन.

Two shots of excellence and composure!

Finishing in style, the Ravindra Jadeja way ?#TATAIPL | #Final | #CSKvGT pic.twitter.com/EbJPBGGGFu

